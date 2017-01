ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (12.01.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) zündet den Turbo. Gestern stand die Aktie des Mehrheitseigners von Volkswagen so hoch wie seit 16 Monaten nicht mehr, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Weil eine weitere Einigung mit der US-Regierung im Skandal um Abgas-Manipulation bei Diesel-Fahrzeugen gefunden scheine, habe die Börse erleichtert reagiert. Die Aktie von Volkswagen sei um 3,4 Prozent gestiegen. Für Mehrheitseigner Porsche sei es sogar um 4,0 Prozent nach oben gegangen. Die Porsche Automobil Holding halte 52,2 Prozent an Volkswagen, das einem Anteil am gezeichneten Kapital von 30,8 Prozent entspreche. Der eigentliche Sportwagen-Hersteller Porsche wiederum sei eine Tochter von Volkswagen. Die Holding sei eine 2007 gegründete, an der Börse notierte Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren mit Abstand bedeutendste Beteiligung seit 2009 die an Volkswagen sei. Neben diesem Kerninvestment plane Porsche nach eigenen Angaben, strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Im September 2014 habe Porsche hierzu zehn Prozent am Verkehrsdaten-Anbieter Inrix erworben.Charttechnisch habe die Porsche-Aktie ab Dezember ihr Tempo beschleunigt. Nachdem sie im ersten Halbjahr in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 36 und 52 Euro gehalten worden sei, hätten die Notierungen ab Juli eine ansteigende Tendenz ausgebildet, die im letzten Monat des vergangenen Jahres nun steiler nach oben gezeigt habe. Start des Aufwärtstrends sei die als Unterstützung dienende 200-Tage-Linie gewesen, die sich aktuell bei 47,15 Euro befinde. Von dort aus seien die Notierungen bis gestern auf ein Hoch bei 57,40 Euro angestiegen, was den höchsten Stand der Aktie seit September 2015 dargestellt habe. Wer mehr als neun Jahre zurückblicke, entdecke das Allzeithoch der Porsche-Aktie bei 186,85 Euro. Ein markantes Hoch hätten die Notierungen ebenso im April 2015 bei 94,56 Euro erreicht. Ein Ziel steigender Kurse könnte auf lange Sicht aber zuvor der Bereich um 80 Euro sein, indem sich die Notierungen zuletzt 2014 aufgehalten hatten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.01.2017)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:57,34 EUR +3,99% (11.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:57,569 EUR +0,23% (12.01.2017, 08:55)