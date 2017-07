ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (12.07.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktie besitzt Potenzial - AktienanalyseNie zuvor konnte der Sportwagenhersteller Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in der ersten Hälfte eines Geschäftsjahres so viele Fahrzeuge ausliefern, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Treiber des Wachstums und volumenstärkste Baureihe bleibe nach Angaben des Unternehmens der Macan. Den prozentual kräftigsten Zuwachs habe indes der neue Panamera erzielt. Der viertürige Sportwagen habe in Sachen Verkaufszahlen um 54 Prozent zugelegt. Als größter Einzelmarkt habe sich China mit einer deutlichen Steigerung um 18 Prozent auf 35.864 Fahrzeuge etabliert. Für Vertriebsvorstand Detlev von Platen würden die Zahlen belegen, dass Porsche mit dem neuen Panamera ein großer Wurf gelungen sei. "Die Begeisterung der Kunden ist überwältigend. Mit seinen Hybrid-Varianten und dem neuen Sport Turismo wird uns der Panamera weiteren Schub geben", so von Platen.Die Porsche-Aktie besitze Potenzial. Die Aktie bewege sich in einem mittelfristigen, seit etwa einem Jahr bestehenden Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals verlaufe aktuell bei etwa 49 Euro. Das aktuelle Jahrestief sei Mitte April bei 47,97 Euro markiert worden. Unlängst habe die Autoaktie außerdem die 200-Tage-Linie nach oben überwinden können. Der gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 51,26 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.07.2017)XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:52,20 EUR +0,58% (12.07.2017, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:52,281 EUR +0,67% (12.07.2017, 11:54)