Linz (www.aktiencheck.de) - Die polnische Wirtschaft ist im letzten Jahr um stattliche 4,6% gewachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diese enorme Dynamik habe auch bis zum ersten Halbjahr 2018 angehalten. Wachstumstreiber sei zum einen das günstige Umfeld in Europa und zum anderen die Infrastrukturmittel der EU. Das Wachstum dürfte sich - wenn auch auf hohem Niveau - etwas abschwächen. Die Prognosen für 2018 würden sich auf ein Plus von 4,2% belaufen, für 2019 würden Wirtschaftsfachleute immer noch ein Plus von 3,2% sehen. Diese Angaben würden die anhaltenden Mittelzuflüsse seitens der EU beinhalten, die rund 0,5% beisteuern dürften. Einen Risikofaktor stelle die Automobilbranche dar, für die nach Jahren der Hochkonjunktur die Luft dünner werden könnte. Die globalen Handelsstreitigkeiten könnten so auch in Polen Wirkung zeigen. Ein weiteres Fragezeichen bestehe im Hinblick auf die EU-Fördermittel, deren Höhe konkret in Diskussion sei. EUR/PLN (Polnischer Zloty) sei seit Jahresbeginn von 4,1300 auf rund 4,1400 im Juli gegangen und notiere aktuell bei 1,3800. (05.07.2018/ac/a/m)



