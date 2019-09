Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kursentwicklung an den internationalen Aktienbörsen wurde zuletzt wieder maßgeblich durch politische Themen bestimmt, so die Analysten der NORD LB.Unklar sei weiter die Frage, ob und gegebenenfalls wie es zum Brexit komme. Obwohl das oberste britische Gericht die von Premier Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments einstimmig für unrechtmäßig erklärt habe, wolle Johnson Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen, mit oder ohne Ausstiegsabkommen.Uneinheitlich seien die jüngsten Konjunkturnachrichten ausgefallen. In dieser Woche stünden wieder zahlreiche Wirtschaftszahlen zur Veröffentlichung an, wobei die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag den eindeutigen Höhepunkt bilden würden. Mit Spannung werde nun darauf gewartet, wie sich das diffuse, aber von eindeutigen Abschwächungstendenzen geprägte Konjunkturbild in den Geschäftszahlen der Unternehmen niederschlage. Die bevorstehende Berichtssaison biete Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme. Allerdings dürfte die Erwartungshaltung der Investoren an die Entwicklung der Unternehmensgewinne nach diversen Gewinnwarnungen bereits recht bescheiden sein, so dass sich hier mittlerweile sogar Potenzial für positive Überraschungen aufbaue. Die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten dürften aber das Geschehen an den Aktienbörsen weiter stark beeinflussen und für ausgeprägte Schwankungen sorgen. (30.09.2019/ac/a/m)