Der auf dem G20-Gipfel vereinbarten Waffenruhe im Handelskonflikt zwischen China und den USA sei durch die Verhaftung der Finanzchefin des Technologieunternehmens Huawei in Kanada und ihre drohende Auslieferung an die USA ein neuer Tiefpunkt in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen gefolgt. Es sei daher kaum davon auszugehen, dass in der Zeit des Aufschubs weiterer Handelsrestriktionen bis 1. März 2019 nennenswerte Fortschritte bei der Neuordnung der Handelsbeziehungen erzielt werden könnten. Offensichtlich seien beide Seiten noch nicht bereit, ernsthafte und zielführende Verhandlungen aufzunehmen. Die US-Konjunktur werde 2019 auf jedem Fall abkühlen. Das BIP-Wachstum dürfte nur noch zwischen 2 und 2,5 Prozent liegen.



Bremsend würden neben dem Handelskrieg, der sich auch in den USA mit steigenden Preisen und zunehmenden Exportbeschränkungen bemerkbar mache, vor allem die deutlich gestiegenen Zinsen wirken. Jüngst habe die US-Notenbank FED verunsichert, nachdem verschiedene Mitglieder des Offenmarktausschusses angedeutet hätten, in 2019 doch weniger als die erwarteten drei Leitzinsanhebungen umzusetzen - ein klares Anzeichen für eine schwächer erwartete Wachstumsdynamik.



Da sich die Kernprobleme Handelskrieg, Italien-Haushaltsstreit und Brexit kaum kurzfristig auflösen würden, werde auch an den Börsen die negative Stimmung weiter den Ton angeben. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könnte in diesem Zuge bis an die 10.000 Punktemarke fallen - möglicherweise gefolgt von einer leichten Erholung bis zum Ende dieses Jahres. (12.12.2018/ac/a/m)







FrankfurtHamburg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Kaptalmärkten bleibt überlagert von einer Fülle an politischen Ereignissen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Derzeit richte sich der Blick vor allem auf die Parlamentsdebatte zum Brexit-Vertrag in London. Die vorgesehene Abstimmung der britischen Volksvertreter sei von Premierministerin Theresa May verschoben worden, um einer drohenden Ablehnung des Vertrags zuvorzukommen. Dem daraufhin für Donnerstag angesetzten EU-Sondergipfel würden bilaterale Gespräche Mays in verschiedenen Mitgliedstaaten vorausgehen. Es sei zwar davon auszugehen, dass die EU nicht nachverhandeln werde, trotzdem dürfte sie May den Rücken stärken, um die Zustimmung des Parlaments zu erleichtern.