Unberechenbar



Der Brexit habe eine andere Qualität als frühere Streitigkeiten in der EU, die Unruhen in Hongkong seien nicht einfach eine weitere politische Demonstration, und Trump sei mehr als nur ein weiterer US-Präsident. All dies spreche für große Unsicherheit und Volatilität in Weltpolitik und Weltwirtschaft.



Jahrelang könnte die Entwicklung daher unberechenbar sein, aber auch kurzfristig sei sie schwer einzuschätzen: Trumps Handelsgespräche mögen vielversprechend scheinen, doch schon am nächsten Tag würde der Präsident auf massive Zollerhöhungen bestehen, würde eine Einigung ausbleiben.



Die US-Wahlen würden all dies in den Fokus rücken.



Im November 2020 dürften die Unterschiede zwischen den Wahlprogrammen der beiden Kandidaten so groß sein, wie es nur selten in den vergangenen 50 Jahren der Fall gewesen sei. Das aktuelle Feld der demokratischen Bewerber versuche sich an ungewöhnlich interventionistischen Maßnahmen, die in Folge massive Auswirkungen auf den Energie-, Finanz-, Technologie- und auch den Gesundheits-Sektor haben könnten - diese würden zusammen immerhin über die Hälfte des S&P 500 ausmachen. Das wiederum habe moderatere Kandidaten wie den früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und den ehemaligen Gouverneur von Massachusetts, Deval Patrick, dazu veranlasst, ebenfalls über eine Bewerbung nachzudenken.



Kein einfacher Weg



Was sollten Investoren aus all dem schließen?



Neuberger Berman halte die jüngste Wende der Konjunkturdaten und der Investorenstimmung für nachhaltig. Zykliker, Substanzwerte und Small Caps würden nach einer langen Zeit der Mindererträge jetzt interessant erscheinen. Allerdings müsse dies nicht bedeuten, dass die Risikobereitschaft dauerhaft steige.



Das Wachstum möge zunehmen, aber der Konjunkturzyklus sei in die Jahre gekommen. Die Notenbanken hätten jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Dinge zum Besseren zu wenden. Vor allem aber gebe es viele politische Fallstricke, die selbst eine sehr dynamische Volkswirtschaft aus dem Tritt bringen könnten.



Es sei daher zu befürchten, dass Schwächephasen 2020 länger und tiefer sein würden als die vorübergehenden Rückschläge im Jahr 2019. Dies dürfte zu Wertsteigerungsmöglichkeiten für langfristige Investoren führen - aber auch zu viel Auf und Ab. (21.11.2019/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Vor fünf Jahren hätte man sich kaum vorstellen können, dass Hongkong, Chile, Großbritannien und die USA eines Tages für politische Risiken sorgen würden, so Joseph V. Amato, Chief Investment Officer Equities bei Neuberger Berman.Schließlich sei Hongkong eine der reichsten Städte Asiens und ein Weltfinanzzentrum und Chile immerhin die reichste und stabilste Volkswirtschaft Südamerikas. In Großbritannien sitze das älteste Parlament der Welt und die USA sei vermutlich das Land mit der ältesten Demokratie und der weltgrößten Volkswirtschaft.Aber so sehe es aus, wenige Wochen vor dem Jahreswechsel, sodass Neuberger Berman in seinem Ausblick für 2020 ausführlich auf diese Themen eingegangen sei. Obwohl Investoren wieder mutiger würden und so sehr man den Konjunkturdaten auch wieder vertraue, fürchte man politische Unsicherheit und eine falsche Fiskalpolitik - wie schon seit Jahren nicht mehr.Trump-Rhetorik oder Standardfloskeln?In den letzten zwei Wochen seien Staatsanleihen aus den Kernländern in großem Umfang abgestoßen worden und die Zinsstrukturkurven seien erneut so steil wie zuletzt im Sommer geworden. Investorenbefragungen und Kapitalflussstatistiken würden darauf hindeuten, dass die Anleger wieder in Aktien umschichten und dabei konjunktursensitivere Zykliker und Substanzwerte defensiven Titeln und Wachstumswerten vorziehen würden. Im dritten Quartal seien die Unternehmensgewinne höher als erwartet gewesen.Wer kann ihm das verdenken? Trump habe gesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt 2018 real in den USA stärker gewachsen sei als in allen anderen G7-Ländern, die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie nie; außerdem befinde sich die Arbeitslosigkeit unter Amerikanern mit Migrationshintergrund auf einem Rekordtief und die Frauenarbeitslosigkeit sei nur wenig von einem 70-Jahres-Tief entfernt. Zudem würden die Haushaltseinkommen steigen und der S&P 500 habe sich auf seinem Allzeithoch etabliert.Jeder andere Präsident dürfte bei den derzeitigen Markt- und Konjunkturdaten wohl mit einem hohen Wahlsieg im November rechnen können. Nicht so Trump, dem die Umfragen einen knappen Wahlausgang prognostizieren würden, zumal die Impeachment-Anhörungen jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen würden.