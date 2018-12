Der Skandal um den Chef der Finanzaufsichtsbehörde KNF Chrzanowski, gegen den ein Verfahren wegen Anstiftung zu Korruption (Organisation einer illegalen Bankenübernahme) eingeleitet worden sei, dürfte sowohl auf seinen politischen Ziehvater Glapinski, den Zentralbankchef, als auch auf die Rechtund-Gerechtigkeit-Regierung (PiS) und den Parteichef Kaczynski ausstrahlen. Die Konfrontation zwischen Polen und der EU halte an, habe bislang aber kaum Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen. Im Herbst habe der EuGH angeordnet, dass die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern des Obersten Gerichts mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden müsse. Das Verfahren nach Artikel 7 des EUVertrages wegen der Verletzung der Rechtstaatlichkeit laufe weiter, auch wenn der Entzug der Stimmrechte als Folge des Verfahrens wegen der fehlenden Einstimmigkeit im EU-Rat weiterhin unwahrscheinlich sei.



Perspektiven: Die anhaltende Konfrontation mit der EU und das Aufweichen der Gewaltenteilung könnten zu einer Verschlechterung des Wirtschaftsklimas führen. Nach Einschätzung der Analysten der DekaBank werde der Konflikt mit der EU zwar bestehen bleiben, solange die PiS an der Macht bleibe. Doch Polen werde keinen vollständigen Bruch mit der EU und damit seine EU-Mitgliedschaft riskieren. Laut aktuellen Umfragen habe die PiS gute Chancen auf eine zweite Regierungszeit nach den Ende 2019 anstehenden Parlamentswahlen. Der aktuelle Bestechungsskandal um den Chef der Bankenregulierungsbehörde könne die Beliebtheit der Regierungspartei allerdings stark beeinträchtigen. Die politische Spaltung zwischen den PiS-Anhängern in ländlichen Regionen und den Bürgerplattform-Anhängern in den Städten sei sehr ausgeprägt, wie bei den Lokalwahlen im Herbst noch einmal deutlich geworden sei. Ab 2021, mit dem nächsten EU-Haushaltszyklus, dürfte Polen unabhängig von seinem politischen Kurs nach den bisher diskutierten Vorschlägen mit geringeren EU-Mitteln zu rechnen haben, insbesondere wenn diese an die Regeln der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden sollten. Dies könnte die Investitionsdynamik verlangsamen.



Länderrisiko: Dank der starken Konjunkturentwicklung und der verbesserten Steueradministration sei der negative Effekt der Sozialprogramme der PiS-Regierung (z.B. "Kindergeld 500+") ausgeblieben. Die öffentliche Verschuldung gehe zurück und das Leistungsbilanzdefizit sei moderat. Die Ratingagentur Standard & Poor´s, die das Land kurz nach dem Amtseintritt der PiS-Regierung auf BBB+ herabgestuft habe, habe das Rating im Herbst wieder in den unteren A-Bereich (A-) auf das mit Fitch und Moody`s vergleichbare Niveau angehoben. Das politische Risiko durch die Konfrontation mit der EU belaste die Bonitätseinschätzung. (12.12.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stärke von Konsum und Investitionen hat die polnische Wirtschaft bislang von der Abkühlung in Euroland abgeschirmt, so die Analysten der DekaBank.Im dritten Quartal sei das reale BIP saisonbereinigt um 5,7% im Vergleich zum Vorjahr und 1,7% im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Die ersten Bremsspuren seien allerdings im Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November zu sehen gewesen, der zum ersten Mal seit vier Jahren unter die Expansionsmarke von 50 Punkten gefallen sei. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Konjunkturdynamik in den kommenden Quartalen zurückgehe, weil die Wirkung der fiskalischen Konjunkturimpulse nachlasse. Anders als im Nachbarland Tschechien, wo der Arbeitskräftemangel zu einem Inflationsschub geführt und die Zentralbank zu einer Reihe von Leitzinsanhebungen gezwungen habe, bleibe die Teuerungsrate in Polen unterhalb des Zentralbankziels von 2,5%. Die Kernrate bewege sich unter 1% yoy. Das dürfte der Zentralbank ausreichend Sicherheit geben, um an ihrem Kurs auf unveränderte Leitzinsen im Laufe von 2019 festzuhalten.