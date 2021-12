Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Brennstoffzellenhersteller habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Unter anderem wolle Plug Power zum globalen Marktführer werden und habe dafür auch im asiatischen Raum Fuß gefasst. Neben einem Joint Venture mit der südkoreanischen SK Group, dürfte zukünftig auch diese Partnerschaft für ein kräftiges Umsatzwachstum sorgen.Plug Power sei auf Expansionskurs, in Fernost wolle Konzernchef Andy Marsh das Wachstum dabei weiter beschleunigen: "Plug Power hat sich zum Ziel gesetzt, seine globale Präsenz zu erweitern, um den asiatischen Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt zu stimulieren. Wir wissen, dass dies einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt ist und glauben, dass diese Partnerschaft mit Edison Motors den Weg zum Erreichen der globalen Klimaneutralität ebnen wird."Hinter Edison Motors verberge sich ein führender koreanischer Hersteller von Elektroautos, mit dem Plug Power gemeinsam einen Wasserstoff-Stadtbus für den asiatischen Markt bauen wolle. Dieser werde mit einem 125-kW-ProGen-Brennstoffzellenmotor von Plug Power angetrieben. Die Unternehmen würden damit rechnen, einen Prototyp bereits im zweiten Halbjahr 2022 zu präsentieren und den Bus schließlich 2023 auf den Markt zu bringen.Laut aktuellsten Zahlen des koreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport habe es 2019 rund 52.000 Buse in Südkorea gegeben. Ende 2020 sollten 650 davon rein elektrisch betrieben werden. Damit ergebe sich ein hohes Nachfragepotenzial für den Wasserstoff-Bus von Edison Motors und Plug Power.