Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,08 EUR +4,11% (26.04.2021, 19:56)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,68 EUR +4,64% (26.04.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,85 USD +3,11% (26.04.2021, 19:42)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien vom Wasserstoff-Spezialisten Plug Power habe sich in der letzten Woche stabilisieren können. Auch andere Titel wie FuelCell Energy (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) oder Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) hätten zur Erholung angesetzt. Durch die freundliche Stimmung im Sektor würden sich spannende Möglichkeiten für Anleger ergeben. Das sei jetzt für eine weitere Erholung wichtig.Der Plug Power-Kurs stehe zum Wochenbeginn an einem wichtigen Punkt. Nachdem vor zwei Wochen die wichtige Unterstützung am GD200 bei 28,03 Dollar den Kursrutsch nicht habe stoppen können, habe sich allmählich das Bild gedreht. Die Aktie habe nach dem Mehrmonatstief bei 23,83 Dollar fast 20 Prozent zulegen können. Der Titel stehe jetzt zum Wochenstart erneut am GD200.Damit die Trendwende nachhaltig sei, sollte die Aktie den GD200 zeitnahe überwinden. An der psychologisch wichtigen 30-Dollar-Marke liege dann der nächste Widerstand. Hier könne es zu ersten Gewinnmitnahmen kommen. Aus aktueller Perspektive, sollten diese jedoch gering ausfallen, wenn das Momentum weiterhin positiv bleibe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: