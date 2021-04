Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,14 EUR -0,71% (30.04.2021, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,205 EUR -1,94% (30.04.2021, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,27 USD -2,04% (29.04.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (30.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Wechselbad der Gefühle hätten am Donnerstag die Aktionäre von Plug Power erlebt: Zur US-Börseneröffnung sei die Aktie in der Spitze um fünf Prozent gestiegen, nachdem der Hersteller von Brennstoffzellen eine Kooperation mit BAE Systems bekannt gegeben habe. Allerdings stehe hinter der Zusammenarbeit ein großes Fragezeichen, weshalb die Aktie im Laufe des Tages alle Gewinne wieder abgegeben habe.Beide Unternehmen würden planen, mit dem nun geschlossenen Rahmenvertrag emissionsfreie Antriebsstränge an Hersteller von schweren Linienbussen in Nordamerika zu verkaufen. Dabei sollten die Brennstoffzellenmotoren von Plug Power in die elektrischen Antriebssysteme von BAE Systems integriert werden. Um an der ganzen Wertschöpfungskette profitieren zu können, solle außerdem eine Betankungsinfrastruktur für Verbraucher in den USA aufgebaut werden.Auf den ersten Blick scheine diese Kooperation für beide Akteure einen Vorteil zu bieten. Plug Power profitiere von der Größe des nach Umsatz drittgrößten Rüstungskonzerns der Welt, wohingegen BAE Systems sein Image vom traditionellen Industriekonzern zum Wasserstoff-Player wandeln könnte.Angesichts des schnellen Abverkaufs am Donnerstag hätten Investoren offenbar Zweifel an den Details der Zusammenarbeit mit BAE Systems. Charttechnisch befinde sich die Plug Power-Aktie genau an der 200-Tage-Linie. Anleger setzen die Plug Power-Aktie auf die Watchlist und warten ab, ob ein nachhaltiger Sprung über die GD200 gelingt, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: