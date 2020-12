XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,01 EUR -3,92% (16.12.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,46 USD -0,04% (16.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Förderung von Wasserstoff in seinen unterschiedlichsten Einsatzbereichen werde weltweit massiv vorangetrieben. Auch im Transportwesen würden sich immer mehr Unternehmen zur Erforschung und Entwicklung eines Wasserstoff-Trucks zusammenschließen. Bei genauerem Hinsehen falle aber auf: Um den Anschluss nicht zu verpassen, müsse sich Plug Power beeilen.In einer neuen Studie liste die Unternehmensberatung Roland Berger insgesamt 23 relevante Projekte weltweit auf, die jeweils an der Entwicklung und Serieneinführung eines Wasserstoff-LKWs forschen würden. Auffallend sei: Während Ballard Power über verschiedene Allianzen an Zugmaschinen mit den Antriebsformeln 4x2 und 6x4 sowie an einem Truck mit Wechelsbrückenaufbau und 6x4-Antrieb arbeite, habe sich Plug Power bisher an keinem einzigen großen Forschungsverbund beteiligt. Das US-Unternehmen müsse sich also beeilen. Komme es zu einer Kooperation mit anderen Herstellern, dürfte dies der Plu Power-Aktie neue Impulse geben und den Wert nachhaltig über die 30-USD-Marke hieven."Der Aktionär" rechne damit, dass Plug Power nach der Kooperation mit Gaussin womöglich auch den LKW-Sektor ins Visier nehmen könnte. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:23,355 EUR -0,21% (16.12.2020, 22:01)