Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,175 EUR +0,70% (27.09.2021, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,095 EUR -0,45% (27.09.2021, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,97 USD -2,88% (24.09.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor starte freundlich in die neue Woche und setze damit den Trend aus der vergangenen Woche fort. Die Aktie von Plug Power blicke ebenfalls auf eine starke Woche zurück, auch wenn es vor dem Wochenende zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen sei. Damit nehme der Titel wieder Anlauf auf den nächsten Widerstand. Diese Marken stünden aktuell im Fokus der Anleger.Die Papiere von Plug Power hätten in der vergangenen Handelswoche um rund sieben Prozent zugelegt. Zeitweise seien es sogar zwölf Prozent gewesen, allerdings hätten vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen im Umfang von fünf Prozent eingesetzt. Wichtig sei gewesen, dass die Aktie den Widerstand bei 27,62 Dollar habe meistern können. Hierdurch sei ein neues technisches Kaufsignal ausgelöst worden.Durch die Gewinnmitnahmen notiere der Kurs nun wieder leicht unter diesem Widerstand. Die Anzeichen für eine weitere Erholung seien allerdings weiterhin vorhanden. Zum einen werde die Aktie vorbörslich mit einem Plus von rund einem Prozent taxiert. Der GD50 bei 26,21 Dollar sowie das Volumen-Peak würden den Kurs momentan stützen. Sobald der Titel das Mehrwochenhoch bei 28,40 Dollar überschreite, werde erneut ein technisches Kaufsignal ausgelöst und mit diesem Momentum sei der Weg frei Richtung obere Range-Kante bei 30 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: