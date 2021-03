Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Abverkauf bei Wasserstoff-Aktien und bekanntgewordene Bilanzunstimmigkeiten hätten die Plug Power-Aktie kräftig unter Druck gesetzt. Ausgehend vom 52-Wochen-Hoch bei 75,49 USD notiere sie mittlerweile gut 55% tiefer. Für das Aufsichtsgremium habe das US-Unternehmen nun Verstärkung aus Asien gewinnen können.Kyungyeol Song habe für das Gremium verpflichtet werden können. Derzeit agiere Song als Head of Quantum Growth bei SK E&S Co., Ltd., einem Mitglied der SK Group. Laut der Pressemitteilung von Plug Power habe der Experte seine Karriere darauf aufgebaut, neue Energielösungen zu finden und auf den Markt zu bringen.Im Januar 2021 hätten die SK Group und Plug Power eine umfassende strategische Allianz bekanntgegeben. Die Südkoreaner hätten im Rahmen der Zusammenarbeit eine Beteiligung von knapp 10% am Wasserstoff-Spezialisten erworben. Die Aktien seien zu 29,29 USD über den Tisch gegangen.Der Abverkauf bei der Plug Power-Aktie setzt sich nahtlos fort. "Der Aktionär" habe mutigen Anlegern geraten, auf eine Gegenbewegung zu setzen. Diese sei im großen Stil bis dato ausgeblieben. Interessierte Anleger sollten den spekulativen Wert dennoch auf der Watchlist behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: