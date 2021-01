Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Highflyer sei am Donnerstag schwächer in den deutschen Handel gestartet. Anleger sollten sich aber davon nicht verunsichern lassen: Nach der starken Rally in den letzten Wochen und Monaten seien Gewinnmitnahmen durchaus gesund. Diese Kursmarken seien jetzt wichtig.In der Spitze sei die Plug Power-Aktie am Donnerstag an der Frankfurter Börse um 6,5% auf 54,70 Euro in die Tief gerauscht. Sollten sich die Tagesverluste ausweiten, dürfte das Papier des US-Unternehmens die Kurslücke im Bereich von 51,24 bis 55,00 Euro schließen. Bei einem Fall darunter fungiere der stark gehandelte Bereich zwischen 40 und 50 Euro als Unterstützungszone. Falle die Plug Power-Aktie unter die 40-Euro-Marke, dürfte es zu einem Gap-Close kommen. In diesem Fall könnte sie bis auf 36,56 Euro nachgeben.Plug Power hole nach der starken Rally etwas Luft. Investierte sollten sich hiervon nicht verunsichern lassen und der Plug Power-Aktie die Treue halten. Neueinsteiger sollten hingegen einen stärkeren Kursrücksetzer abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: