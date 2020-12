XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,60 EUR +6,15% (22.12.2020, 13:32)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,37 USD +2,36% (21.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Kongress habe am Montag ein weiteres Hilfspaket verabschiedet, das neben Zahlungen an Privathaushalte und kleinere Unternehmen Steuererleichterungen für die Wirtschaft umfasse. An den Märkten sei der Geldsegen gut angekommen und trieb auch die Plug Power-Aktie in die Höhe getrieben. Zudem wollten die USA weitere 35 Mrd. USD für Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Energiebereich investieren.Plug-Power dürfte daher gleich zweifach profitieren: Einerseits durch die steigenden Produktionskapazitäten von grünem Strom, der für die Gewinnung von grünem Wasserstoff unabdingbar sei und andererseits durch die Förderprogramme, die Wasserstoff als Energieträger selbst weiter voranbringen dürften.Der Erfolg der erneuerbaren Energien sei politisch gewollt. Plug Power könne hiervon dank seiner hervorragenden Stellung im Wasserstoff-Bereich klar profitieren. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger einen Rücksetzer in den Bereich der 25-USD-Marke abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link