Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power wolle bekanntlich beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Das Unternehmen plane nun mit Brookfield Renewable den Bau einer Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff im US-Bundesstaat Pennsylvania. Bis zur Eröffnung gehe allerdings noch viel Zeit ins Land.Die Anlage solle zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien aus dem Wasserkraftwerk Holtwood von Brookfield Renewable versorgt und am Susquehanna River im südlichen Zentrum von Pennsylvania errichtet werden. Dem Vernehmen nach könnte die Inbetriebnahme Ende 2022 erfolgen, der Baubeginn sei für das erste Quartal 2022 geplant.Sobald die Anlage in Betrieb sei, werde diese laut Plug Power voraussichtlich etwa 15 Tonnen 100-Prozent-emissionsfreien Flüssigwasserstoff pro Tag produzieren können. Gleichzeitig entstünden mehr als 25 neue Arbeitsplätze. Der grüne Wasserstoff diene der Transport- und Logistikindustrie im Nordosten und im mittleren Atlantik.Im Bereich von 30 Dollar können spekulativ ausgerichtete Trader auf eine Gegenbewegung setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: