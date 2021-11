Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Im Computerzeitalter würden Rechenzentren immer wichtiger. 50 Prozent der operativen Kosten würden dabei auf den Energiebedarf entfallen, so Ballard-Manager Roy Segev in einem neuen Blog-Beitrag. Dabei sei Strom für die Datenzentren enorm wichtig, denn sie dürften nie ausfallen."Wachsendes Problem" sei der fossile Fußabdruck dieser Energiesysteme. Die meisten Backup-Systeme seien immer noch Diesel-Generatoren. Nicht mehr lange. Segev verweise dabei auf die Pläne der Microsoft-Cloud-Sparte Azure, die schon 2030 Co2-Neutral sein wolle."Wasserstoff-Brennstoffzellen sind die Antwort", so der Ballard-Manager. Diese seien zu 100 Prozent emissionsfrei und würden die lokale Luftqualität verbessern. Zudem hätten sie bewiesen, zuverlässig und langlebig zu sein. Wichtig: Die Brennstoffzellen könnten während des Betriebs nachgetankt werden und damit nonstop laufen.Die Zeit für Rechenzentren, weg von fossilem Antrieb zu gehen, sei gekommen. Selbst gegenüber dem Betrieb mit Batterien sei die Brennstoffzelle mittlerweile "kosteneffizienter, praktischer und nachhaltiger."Auch bei Plug Power spiele der Bereich "Stationary Power" eine immer wichtiger werdende Rolle in der neuen Wachstumsplanung. Die Analysten von Byrd hätten jüngst im Vorfeld des Anlegertags getippt, dass bald ein neuer Daten-Center-Kunde präsentiert werde.Bereits 2020 hätten die Experten an dieser Stelle von den Plänen von Microsoft berichtet. Mark Monroe von Microsoft sehe seine Firma "sehr stark als ein Katalysator für die künftige Wasserstoff-Wirtschaft." Bisher seien temporär noch Diesel-Generatoren im Einsatz. Doch Microsoft stelle fest, dass die Kosten zur Produktion von Wasserstoff seit 2018 um 75 Prozent gefallen seien. Sobald Microsoft und Co die Technologie stärker einsetzen und diese skaliere, sei der Kosten-Break-even zum Diesel-Betrieb schon in "ein bis zwei Jahren" erreicht.SolarEdge (+600 Prozent), SMA Solar und Plug Power (+1.500 Prozent seit Erstkauf 2019) befinden sich im Depot 2030, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Beide Titel und SFC Energy - nach einem interessanten Interview mit dem CEO - seien jüngst nachgekauft worden. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link