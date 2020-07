Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,481 EUR -3,77% (20.07.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,60 USD -4,39% (20.07.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie stecke noch in den Kinderschuhen, auch wenn es die Kurse vieler Aktien aus dem Bereich nicht suggerieren würden. Um der Technologie zum sektorübergreifenden Durchbruch zu verhelfen, brauche es v.a. Verbesserungen auf der Kosten- und Effizienseite. In den USA kämen unter anderem Plug Power, Nikola und Hexagon Composites nun in den Genuss weiterer Fördermittel zur Unterstützung dieses Prozesses.Die Finanzierungen stemme das Office für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EERE), genauer genommen das dazugehörige Büro für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien unter Mitwirkung des Advanced Manufacturing Office und des Vehicle Technologies Office des EERE. Auch Plug Power tauche auf der Liste der geförderten Unternehmen auf. Knapp 3 Mio. USD würden für im Inland hergestellte Brennstoffzellen für Schwerlastanwendungen fließen.Die Förderungen seien für alle drei Unternehmen positiv zu werten. Bei Schwäche bleibe die Plug Power-Aktie kaufenswert. Sie sei im Peergroup-Vergleich mit einem 2020er-KUV von 11 (Ballard Power: 37; PowerCell Sweden: 133) relativ moderat bewertet, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:7,508 EUR -4,51% (20.07.2020, 22:26)