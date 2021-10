Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,605 EUR +0,47% (11.10.2021, 10:09)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,535 EUR +1,20% (11.10.2021, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,19 USD +4,22% (08.10.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 27,19 Dollar habe die Plug Power-Aktie am Freitag die vergangene Handelswoche beendet. Für positive Impulse hätten hierbei die Analysten der britischen Bank Barclays gesorgt. Analyst Moses Sutton habe den Wasserstoff-Wert von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft, das Kursziel laute weiterhin 27,00 Dollar. Dieses liege sogar unter dem Schlusskurs vom Freitag.Sutton glaube, dass der Analystentag des Unternehmens am 14. Oktober "eine gewisse Dynamik entfachen" könnte, zitiere "The Street". Aufgrund von "schwächeren Fundamentaldaten" würden sich die Analysten bei Barclays jedoch zurückhalten, heiße es weiter.Am Donnerstag sei es soweit: Dann steige der Analystentag von Plug Power.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: