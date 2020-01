Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) bei Schwäche kaufenswert.Plug Power könne wieder operativ bei den Anlegern punkten. Wie die Amerikaner mitgeteilt hätten, sei im letzten Jahr noch ein Auftrag für Brennstoffzellen-Produkte eingegangen. Die Order habe ein Fortune-100-Unternehmen, also eine der 100 größten US-Firmen, bei Plug Power platziert. Gegenwert: Satte 172 Millionen Dollar.Im Rahmen des Kontrakts werde Plug Power verschiedene Produkte in den kommenden zwei Jahren liefern. Für den Brennstoffzellen-Spezialisten sei der Auftrag ein dicker Fisch. Die Marktkapitalisierung von Plug Power betrage nach dem gestrigen Kurssprung von 18,3 Prozent 1,1 Milliarden Dollar.Für das laufende Jahr würden Analysten im Schnitt mit einem Umsatz von 278,3 Millionen Dollar bei roten Zahlen rechnen. Ergo: Plug Power werde derzeit in etwa mit dem Vierfachen Jahresumsatz bewertet.