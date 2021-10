Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Vorfreude auf das virtuelle Symposium von Plug Power sei groß gewesen. Mehrere Experten hätten sich im Vorfeld optimistisch geäußert. Nun habe der Brennstoffzellenspezialist tatsächlich neue Ziele ausgegeben. Die könnten sich durchaus sehen lassen, die Aktie habe nach den jüngsten Zugewinnen dennoch mit einem Minus reagiert.Für das kommende Jahr rechne Plug Power demnach nun mit einem Umsatz von 825 bis 850 Millionen Dollar. Dieser solle damit etwa 65 Prozent über dem Niveau von 2021 liegen. Auch zu den langfristigen Aussichten habe sich der Konzern geäußert. 2025 sollten die Erlöse bereits drei Milliarden Dollar betragen. Bislang habe Plug für 2024 ein Umsatzziel von einer Milliarde Dollar ausgegeben.Doch die Finanzziele seien nicht alles, was Plug auf dem Symposium zu bieten gehabt habe. 2022 sollten zudem bereits Elektrolyseure mit einem Volumen von mehr als 100 Megawatt verkauft werden. Zudem wolle der Konzern bis Ende 2025 Kapazitäten für die Erzeugung von 500 Tonnen grünem Flüssigwasserstoff pro Tag aufbauen und dazu 13 grüne Wasserstoffanlagen installieren.Des Weiteren werde Plug Applied Cryo Technologies übernehmen, einen Anbieter von Technologie, Ausrüstung und Dienstleistungen für den Transport, die Lagerung und den Vertrieb von flüssigem Wasserstoff, Sauerstoff, Argon, Stickstoff und anderen kryogenen Gasen. Mit Fortescue Future Industries werde zudem ein 50-50-Joint-Venture zum Bau einer Gigafactory im australischen Queensland eingegangen.Wer das Risiko in der Wasserstoff-Branche streuen will, setzt auf den E-Wasserstoff Nordamerika Index, in dem auch Plug Power vertreten ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: