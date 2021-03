Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,965 EUR +0,84% (26.03.2021, 14:44)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,16 EUR +2,98% (26.03.2021, 14:30)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,27 USD +0,50% (26.03.2021, 14:30)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem Ausverkauf bei zahlreichen Green-Tech-Aktien versuche sich auch Plug Power zu stabilisieren. Am Freitag könne der Wasserstoff-Spezialist mit einer neuen Partnerschaft mit dem Alpine F1 Team in der Formel 1 aufwarten. Der Bekanntheitsgrad von Plug Power dürfte damit auf internationaler Ebene weiter steigen.Denn die Logos von Plug Power würden auf den A521-Autos des Alpine F1 Teams sowie auf deren Rennkleidung zu sehen sein, heiße es vonseiten der Amerikaner. Der Rennsportstall gehöre zu Renault. Mit dem französischen Automobilhersteller arbeite Plug Power wiederum an einem Joint Venture, welches auf Wasserstofflösungen für Straßenfahrzeuge abziele.Der neue Deal sei zur Steigerung des internationalen Bekanntheitsgrads sicherlich interessant. An der Börse habe die Meldung allerdings nur einen begrenzen Einfluss. Im vorbörslichen US-Handel notiere die Aktie moderat im Minus.Die Plug Power-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: