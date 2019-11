Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (27.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Insbesondere in den USA gehe die Wasserstoff-Rally weiter. Die Dynamik nehmeimmt sogar noch zu. Innerhalb weniger Tage habe die Plug Power-Aktie weitere 20% zugelegt.Hilfreich sei die Nachricht über eine Kooperation mit dem spanischen Wasserstoff-Produzenten CLH Group. Denn Plug Power brauche für seine jetzigen und künftigen Brennstoffzellen-Kunden eine Wasserstoff-Infrastruktur. Quasi nebenbei prognostiziere Plug Power bei dieser Gelegenheit, dass sein europäisches Wasserstoff-Geschäft in den kommenden Jahren mit jeweils 60% wachsen werde. Damit wachse Plug Power schneller als der Markt, der laut Studien um jährlich 25% auf 1.053 Mio. USD im Jahr 2024 zulegen werde.Auch die jüngsten Investoren-Präsentationen von CEO Andy Marsh kämen an, wie gut am Kurs abzulesen sei, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2019)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,632 Euro +3,83% (27.11.2019, 19:56)