NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,74 USD +16,12% (08.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Heute vor einem Jahr habe sich Plug Power-CEO Andy Marsh im Interview mit dem "Aktionär" bereits "begeistert" gezeigt angesichts der damals schon ordentlichen Kursentwicklung. Sein Versprechen, sich darauf zu fokussieren, dass sein Geschäft "rapide wächst" habe er eingelöst: Der US-Brennstoffzellenanbieter habe auch dank neuer Wasserstoffprojekte überraschend starke Prognosen ausgegeben. Es gebe derzeit keine Wasserstoff-Aktie, die in den USA und Europa beliebter sei als Plug Power. Das Momentum des Titels sei enorm, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:23,52 EUR -0,91% (09.12.2020, 14:05)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:23,57 EUR +4,06 (09.12.2020, 13:59)