Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,345 EUR +17,43% (05.01.2021, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,43 EUR +15,28% (05.01.2021, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,03 USD +7,53% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten habe in den letzten Monaten eine unfassbare Rally auf das Börsenparkett gezaubert. Und Plug Power lieferr neuen Treibstoff für weiter steigende Kurse. Mit der koreanischen SK Group gehe das US-Unternehmen eine strategische Allianz in Asien ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit pumpe die SK Group 1,5 Mrd. USD in Plug Power und solle nach der Kapitalmaßnahme etwa 9,9% der Anteile kontrollieren. Die Koreaner würden damit etwa 51,4 Mio. Aktien zu einem Kurs von 29,29 USD erwerben.Über die milliardenschwere Investition hinaus wollten die beiden Unternehmen ein Joint Venture ins Leben rufen. Generell diene die strategische Partnerschaft dazu, "um den Einsatz von Wasserstoff als alternative Energiequelle in den asiatischen Märkten zu beschleunigen". Das Ziel sei es, Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftankstellen und Elektrolyseure für den koreanischen und weiteren asiatischen Märkten anzubieten.Die Hammer-Meldung würden Anleger im deutschen Handel mit einem satten Kursplus goutieren Neueinsteiger sollten nicht mehr einsteigen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: