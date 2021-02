Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,10 EUR -1,70% (11.02.2021, 20:13)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

53,28 EUR +0,66% (11.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

63,475 USD -1,33% (11.02.2021, 20:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Neben Ballard Power habe zuletzt auch Plug Power frisches Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien eingesammelt. Wie der US-Brennstoffzellenhersteller bekannt gegeben habe, sei dabei ein neuer Rekord aufgestellt worden. Zudem sei die Kapitalmaßnahme aus diesem Grund ein klares Bekenntnis seitens Morgan Stanley zu Plug Power.Während Ballard Power durch einen sog. Bought-Deal bis zu 630 Millionen Dollar einsammeln könnte, habe Plug Power selbiges Kunststück zuvor bereits mit einer Summe von zwei Milliarden Dollar vollzogen. Bei dieser Art von Geschäft handle es sich um einen Vertrag zwischen einer Emissionsbank (z.B. Investmentbank) und einem Emittenten. Dabei verpflichte sich die Bank, alle Wertpapiere im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder eines Börsengangs abzunehmen, noch bevor diese öffentlich zum Kauf angeboten worden seien. Die Bank gehe in diesem Fall also tatsächlich "Long", da sie die Wertpapiere zuvor selbst erwerben müsse.Im Fall von Plug Power habe sich Morgan Stanley als einzige Bank an der Kapitalmaßnahme beteiligt und dabei 32,2 Millionen Aktien zum Preis von 65 Dollar sowie eine Option zum Kauf weiterer 4,2 Millionen Aktien zum selben Preis erworben. Dem Brennstoffzellenhersteller seien dadurch finanzielle Mittel in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar netto zugeflossen.Laut Plug Power stelle diese Transaktion den bisher größten Bought-Deal im Clean-Tech-Sektor dar. Zudem könne die Aktion als Vertrauensbeweis seitens der Bank gewertet werden, denn Morgan Stanley besitze nun bei Ausübung der Option 36,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 65 Dollar. Um die Papiere gewinnbringend veräußern zu können, benötige die Investmentbank daher Kurse über 65 Dollar und sei folglich daran interessiert, dass der Kurs von Plug Power weiter haussiere.Bereits investierte Anleger sollten bei der Plug Power-Aktie daher an Bord bleiben, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link