Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Top-News aus den USA hätten die Wasserstoffbranche in der vergangenen Woche in Partystimmung versetzt. Verantwortlich gewesen seien dafür das US-Energieministerium und ein neuer Gesetzesentwurf des US-Senators von Washington. Mit einer millionenschweren Förderung solle die Entwicklung des Wasserstoffantriebs vorangebracht werden. In der Spitze habe das der Aktie von Plug Power über 15 Prozent Plus beschert.Bereits seit Juni bewege sich die Plug-Power-Aktie in einem steilen Aufwärtskanal nach oben. Nachdem der Wert Ende November ein neues Rekordhoch bei 28,70 Dollar markiert habe, sei es zu einer starken Korrekturbewegung gekommen. Da das Handelsvolumen zuvor deutlich abgenommen habe, sei die Sorge vor einer nachhaltigen Trendumkehr groß geworden.Knapp über der horizontalen Unterstützung bei 22 Dollar sei es jedoch zu einem kräftigen Rebound gekommen und der Kurs habe sich wieder unter hohem Volumen auf ein neues Mehrjahreshoch bei 29,49 Dollar gekämpft. Mustergültig sei er dort an der oberen Trendlinie abgeprallt.Aus charttechnischer Sicht dürfte sich die Aktie aufgrund der hohen Trendstärke weiterhin in diesem gleichmäßigen Aufwärtskanal bewegen. In den nächsten zwei Wochen sollte der Kurs daher wieder die Trendlinie bei rund 33 Dollar anlaufen. Ein zwischenzeitlicher Test der Unterstützung bei 25,49 Dollar sei recht wahrscheinlich.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link