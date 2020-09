Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,214 EUR +2,61% (09.09.2020, 15:22)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,20 EUR -0,45% (09.09.2020, 14:45)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,73 USD -0,26% (08.09.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff könnte weltweit eine tragende Rolle in den zukünftigen Mobilitätskonzepten einnehmen. Und der Zuspruch für diese Antriebstechnologie steige zusehends. Aktuell positioniere sich der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) auf der Seite der Befürworter. Für die Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB) und Plug Power seien das durchaus erfreuliche Nachrichten.Konkret setze sich der ZDK dafür ein, dass Wasserstoff stärker bei den Antriebskonzepten der Zukunft berücksichtigt werden solle. Durch seine unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten könne Wasserstoff einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zum klimaneutralen Individualverkehr leisten, sei es als Energielieferant für die Brennstoffzelle, als Basis für synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sowie als Stromspeicher, heiße es in dem Strategiepapier. "Die Kfz-Betriebe sind bereits heute gewappnet für den Umgang mit wasserstoffbasierten Antrieben", betone ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Das gelte sowohl für den mit E-Fuels betriebenen Verbrenner als auch für Autos mit Brennstoffzellen-Antrieb.Plug Power und Ballard Power seien langfristig aussichtsreich, aber werden bereits durchaus sportlich an der Börse bezahlt. Plug Power liege seit der Empfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 21/20 rund 150 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: