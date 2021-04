Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,90 EUR +1,64% (22.04.2021, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,88 EUR +6,62% (22.04.2021, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,46 USD +1,18% (22.04.2021, 16:38)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei der Plug Power-Aktie gebe es endlich wieder eine gute Nachricht. Seit gestern stehe das Papier deutlich im Plus. Heute sei die Aktie sogar mit einem kräftigen Kursprung nach oben in den Handelstag gestartet. Der Titel stehe aktuell an einer enorm wichtigen Marke. Könnten sich Anleger jetzt schon freuen oder sei es dafür noch zu früh?Seit Anfang Februar kenne die Plug-Power-Aktie nur eine Richtung: steil nach unten. Am letzten Donnerstag habe sich die Lage sogar nochmal weiter zugespitzt. Der Wert habe die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 28,11 Dollar unterschritten und damit ein Verkaufssignal generiert. Daraufhin habe Plug Power an diesem Tag insgesamt über acht Prozent verloren.Am gestrigen Mittwoch sei es dann aber zu einer starken Gegenbewegung gekommen. Nachdem die Plug Power-Aktie gestern mit rund sieben Prozent Gewinn geschlossen habe, habe sie heute mit einer Kurssprung nach oben sogar direkt an der 200-Tage-Linie geöffnet. Könne diese heute erfolgreich zurückerobert werden, wäre das ein erster Schritt in Richtung Trendwende.Auch wenn die Plug Power-Aktie seit gestern deutlich im Plus stehe, sei der Abwärtstrend noch immer intakt. Erst wenn der Widerstand am GD200 überwunden und der Abwärtskanal verlassen wird, hellt sich das Chartbild auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär" (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: