Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,395 EUR +2,07% (26.11.2020, 17:51)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,40 EUR +3,99% (26.11.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,16 USD -2,10% (25.11.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie fahre in den letzten Tagen Achterbahn: Nach Erreichen eines neuen 52-Wochen-Hochs sei der Kurs in der Spitze um 12,6 Prozent zurückgefallen. Doch bereits am heutigen Donnerstag lege die Aktie des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers wieder leicht zu. Sei die Korrektur also schon vorbei?Seit dem Rücksetzer auf 25,07 Dollar am Mittwoch gehe es schon wieder kräftig nach oben: Die nächste Hürde sei das 52-Wochen-Hoch bei 28,70 Dollar. Werde dieses überwunden, rücke der Widerstand bei 30 Dollar in den Fokus.Auf der Unterseite befinde sich eine erste Unterstützung bei 25 Dollar. Falle der Kurs darunter, würden die 22-Dollar-Marke sowie das Oktober-Hoch bei 19 Dollar als weitere Auffangmarken fungieren.Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zu der Plug Power-Aktie. (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: