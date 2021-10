Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Mit Blick auf das Wasserstoff-Symposium, das am Donnerstag stattfinde, würden Anleger bei Plug Power zunehmend optimistischer. Nach einem Kurssprung von mehr als sieben Prozent am Dienstag treibe einen Tag später eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley den Wasserstoff-Titel weiter an. Zudem habe der Auftritt von CEO Andy Marsh bei CNBC für Spekulationen unter den Anlegern gesorgt.Im Interview mit dem langjährigen Moderator Jim Cramer habe der Plug-Power-CEO unterstrichen, dass es bei dem Wasserstoff-Spezialisten vorangehe. Damit sein Unternehmen allerdings auf Kostenbasis mit Diesel konkurrieren könne, müsse seiner Aussage zufolge die Wasserstofftechnologie weiter ausgebaut werden.Im Zuge dessen habe Marsh neue Partnerschaften mit Herstellern von Schwerlastkraftwagen angedeutet. Anleger würden nun damit rechnen, dass bereits am Donnerstag auf dem dritten virtuellen Symposium eine Kooperation verkündet werde. Sicher sei aktuell allerdings nur, dass der in Zusammenarbeit mit Renault entwickelte Transporter vorgestellt werde.Im Vorfeld der Veranstaltung würden die Analysten von Morgan Stanley optimistischer. Sie würden am Mittwoch die Plug Power-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochstufen. Das Kursziel würden die Experten von 35 auf 40 Dollar erhöhen.Spekulativ ausgerichtete Anleger können bei der Aktie noch zugreifen, so Laurenz Föhn. Plug Power sei zudem Mitglied im E-Wasserstoff Nordamerika-Index. Dieses Börsenbarometer ermögliche Anlegern ein einfaches, diversifiziertes Investment in die aufstrebende Wasserstoffbranche. (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: