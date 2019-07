Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,063 Euro -0,15% (09.07.2019, 21:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 2,295 -1,08% (09.07.2019, 21:09)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe in diesem Jahr mit einem Deal in Deutschland für Furore gesorgt. Für Deutsche Post DHL liefee das US-Unternehmen zunächst 100 Brennstoffzellen für den StreetScooter. Im Anschluss habe sich CEO Andy Marsh optimistisch gezeigt, dass Plug Power auf dem Weg sei, das beste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte abzuliefern.Andy Marsh zeige mit seinen Aussagen, welche schier endlosen Einsatzmöglichkeiten bei Brennstoffzellen bestünden. Flugtaxis, Vans, Hubfahrzeuge - "Der Aktionär" sehe Plug Power in einer attraktiven Position, wenn der Markt abhebe. Die Plug Power-Aktie eigne sich allerdings aufgrund von Bewertungsaspekten nur für risikobewusste Anleger mit einem langen Atem, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:2,068 Euro +0,73% (09.07.2019, 19:05)