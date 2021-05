Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,732 EUR -4,99% (11.05.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,856 EUR -8,56% (11.05.2021, 09:29)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,07 USD -12,93% (10.05.2021, 22:15)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie sei zu Beginn der Handelswoche erneut kräftig unter Druck gestanden. Im US-Handel habe der Wasserstoff-Wert erneut knapp 13% verloren. Nach Börsenschluss habe die Gesellschaft ein Business Update veröffentlicht, in dem von Bruttoeinnahmen in Rekordhöhe berichtet worden sei. Ob das ausreiche, um das Ruder herumzureißen?Demnach erwarte Plug Power für das erste Quartal 2021 einen Bruttoumsatz von über 70 Mio. USD. Das würde einer Steigerung von etwa 60% entsprechen. Der Nettoumsatz im Berichtszeitraum solle sich auf 67 Mio. USD belaufen.Für das zweite Quartal des angebrochenen Geschäftsjahres stelle der Wasserstoff-Spezialist Bruttoeinnahmen i.H.v. 105 Mio. USD in Aussicht, was wiederum ca. 50% über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr liege. Die Prognosen stünden: Plug Power bekräftige im Rahmen des Updates das Ziel, im Jahr 2021 einen Bruttoumsatz von 475 Mio. USD zu erreichen, kommendes Jahr sollen es 750 Mio. USD sein. Auf lange Sicht - die Rede sei vom Jahr 2024 - peile das Unternehmen einen Bruttoumsatz von satten 1,7 Mrd. USD an.Die Plug Power-Aktie befinde sich weiter im freien Fall. Im aktuellen Marktumfeld und der weiter bestehenden Bilanzunsicherheiten dürfte es schwierig werden, den Markt mit dem jüngsten Business Update zu überzeugen. Charttechnisch drohe ein Abverkauf bis in den Bereich von 16,60 USD. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: