Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,745 EUR +2,74% (15.12.2020, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,68 EUR -0,18% (15.12.2020, 10:56)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,70 USD -4,00% (14.12.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (15.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe in den vergangenen Handelstagen leicht korrigiert. Frischen Aufwind könnte dem Papier jetzt ein Plan der britischen Regierung geben: Bis 2050 plane der Inselstaat die Stromversorgung vollständig zu dekarbonisieren. Im Rahmen dieses Ziels solle auch eine Wasserstoff-Industrie etabliert werden. Für Plug Power würden lukrative Aufträge winken.Durch die Umstellung des Strommix plane das Vereinigte Königreich bis zu 220.000 neue Jobs zu schaffen. In den kommenden sechs Jahren wolle das Land insgesamt 6,7 Milliarden Pfund in den Energie-Sektor investieren.Einen ersten Teilschritt bilde dabei der Aufbaueiner einer eigenen Wasserstoff-Produktion. 2030 solle der Output dieser Anlagen bereits bei fünf Gigawatt liegen. Unterstützung liefere dabei ein neu aufgelegter Investitionsfond mit einem Volumen von 240 Millionen Pfund. Dieser solle Projekte zur Produktion von blauem Wasserstoff fördern.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: