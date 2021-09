Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,035 EUR +1,23% (02.09.2021, 18:50)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,15 EUR +1,22% (02.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,40 USD +1,75% (02.09.2021, 18:36)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor zeige sich in der laufenden Handelswoche freundlich. Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power präsentiere sich ebenfalls bullish und kämpfe sich weiter Richtung Range-Oberkante. Diese Marken stünden dabei aus charttechnischer Sicht im Fokus.Seit Mitte Juli sei die Aktie von Plug Power in einer relativ engen Range gependelt. Diese verlaufe von der Unterkante bei 24,52 Dollar bis zur Oberkante bei 28,40 Dollar. Die beiden Marken würden aktuell jeweils die Unterstützung und den Widerstand darstellen. Auf dem aktuellen Kurslevel befinde sich zudem das Volumen-Peak. Dieses stabilisiere den Kurs aktuell zusätzlich.Der Kurs notiere momentan nur noch rund einen Dollar beziehungsweise 3,5 Prozent von der oberen Rangekante entfernt, da sich der Titel über die letzten zwei Wochen langsam aber kontinuierlich erholt habe. Vom Mehrmonatstief bei 23,53 Dollar habe der Kurs damit um über 16 Prozent zugelegt - ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: