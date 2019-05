Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,28 Euro -4,80% (31.05.2019, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,29 Euro -3,82% (31.05.2019, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 2,58 -1,53% (31.05.2019, 15:20, vorbörslich)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (31.05.2019/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Chip Moore von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Chip Moore, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu kaufen.Plug Power Inc. habe anlässlich des letzten Quartalsberichts eine bedeutende neue Partnerschaft im Bereich Elektromobilität angekündigt. StreetScooter, eine 100%ige Tochter von Deutsche Post DHL, werde mit Brennstoffzellen von Plug Power versorgt. Das anfängliche Ordervolumen beziehe sich auf 100 Vans. Im nächsten Schritt könnte eine Ausweitung auf 500 Stück stattfindenDie Analysten von Canaccord Genuity bleiben längerfristig positiv gestimmt, da das Potenzial immer mehr Gestalt annehme. Kurzfristige finanzielle Beiträge seien zwar nicht bedeutend, aber wichtiger sei ohnehin die Validierung der Technologie durch Unternehmenskunden.Aggressive Wachstumsinvestoren könnten bei dem Titel zugreifen. Eine neue Partnerschaft im kommenden Jahr könnte einen Katalysator für den Aktienkurs darstellen, so der Analyst Chip Moore.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: