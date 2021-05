Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,58 EUR +4,22% (14.05.2021, 11:58)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,842 EUR +2,85% (14.05.2021, 11:43)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,96 USD -1,26% (13.05.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor sei weiterhin stark angeschlagen. Viele Titel seien in einer Abwärtsspirale gefangen. Besonders brenzlig sei die Lage bei der Plug Power-Aktie. Nachdem der Kurs sich bereits ein zweites Mal verhundertfacht habe, seien erneut rund 70 Prozent der Kursgewinne verpufft. Diese Marken seien jetzt für den weiteren Verlauf von großer Bedeutung.Plug Power sei einer der aufstrebenden Stars am Wasserstoff-Himmel gewesen. Die Aktie habe es bereits zwei Mal seit 2013 fertiggebracht, sich in relativ kurzer Zeit zu verhundertfachen. Den ersten Raketenstart habe der Kurs zwischen Herbst 2013 und Frühjahr 2014 hingelegt. Damals hätten Anleger im Anschluss über vier Jahre bis zu 90 Prozent ihrer Einlage verloren. Die zweite Rally starte Ende 2018, aber diese habe mehr Zeit für eine ähnliche Entwicklung benötigt. Ihr Ende sei im Februar 2021 besiegelt gewesen. In den letzten drei Monaten seien bisher 70 Prozent der Kursgewinne abgeschmolzen.Ein erstes positives Zeichen sei zumindest am Dienstag zu beobachten gewesen. Die Aktie habe vom Tief bei 18,47 Dollar nach dem Zahlenwerk zweistellig auf bis zu 23,72 Dollar zugelegt. Seitdem sei kaum etwas passiert und der Titel habe leicht konsolidiert. Entscheidend sei jetzt, dass die wichtige psychologische 20-Dollar-Marke nicht nachhaltig unterschritten werde. Sollte der Kurs unter das Mehrmonatstief bei 18,47 Dollar absacken, werde es erneut ungemütlich. Es sei davon auszugehen, dass hier viele Stopps platziert seien. Würden diese ausgelöst, komme noch mehr Verkaufsdruck auf und ein weiterer Absturz drohe. Die nächste technische Unterstützung liege bei 13,69 Dollar. Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn der Kurs den GD200 bei rund 30 Dollar zurückerobere.Momentan ist bei diesem Titel nichts zu holen und von einem Neuanstieg ist abzuraten, so Michael Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: