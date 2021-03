DER AKTIONÄR bleibe nach wie vor langfristig bullish für das Unternehmen. Neueinsteiger sollten jedoch das Ende der Konsolidierung der Play Magnus-Aktie vor dem Kauf abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

2,32 EUR +8,16% (26.03.2021, 17:30)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (26.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus Group befinde sich operativ weiterhin auf dem Erfolgspfad und melde eine positive News nach der anderen. Dies werde jedoch zu wenig im Aktienkurs widergespiegelt. Das hätten auch die Verantwortlichen beim Unternehmen erkannt und nun ein sehr starkes Zeichen gesetzt.Wie gestern bekannt geworden sei, habe CEO Andreas Thome 20.000 Aktien seines Unternehmens gekauft und damit seine Gesamtposition auf 64.300 Papiere ausgebaut. Auch CFO Dmitri Shneider habe weitere 12.000 Aktien hinzugekauft und habe nunmehr 623.000 Stücke in seinem Portfolio. Zudem habe die dem Unternehmen nahestehende Venture-Capital-Gesellschaft Idekapital, 42.000 Aktien gekauft.Den AKTIONÄR würden die Insiderkäufe angesichts der prächtig laufenden Geschäfte keinesfalls überraschen. In Q4 habe das Schachunternehmen seine Einnahmen (Bookings) um 196 Prozent auf 3,73 Mio. Dollar gesteigert. Der Umsatz sei um 154 Prozent auf 2,95 Mio. Dollar geklettert. Besonders beeindruckend: Die Zahl der zahlenden Nutzer sei um satte 89 Prozent auf 44.300 gestiegen.Am Montag sei bekannt geworden, dass die großen Schachspieler Judit Polgar und Vladimir Kramnik in Zusammenarbeit mit der Play Magnus Group die neue Initiative Julius Baer Challengers Chess Tour ins Leben gerufen hätten, um aufstrebende junge Talente zu unterstützen und die Gleichstellung der Geschlechter im Sport voranzutreiben.Die AKTIONÄR-Empfehlung Play Magnus sei im Zuge der Korrektur der Aktie mit einem kleinen Plus von fünf Prozent ausgestoppt worden. Aktuell scheine sich knapp über der 2-Euro-Marke eine Bodenbildung abzuzeichnen.