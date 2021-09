Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (17.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Nach den Quartalsergebnissen sei es etwas ruhiger um das norwegisch Unternehmen geworden. Auch die Play Magnus-Aktie bewege sich derzeit nur wenig und verharre unter der 2-Euro-Marke. Nun rücke allerdings ein wichtiges Event in greifbare Nähe, das für neue Impulse sorgen könnte. Die Rede sei von der anstehenden Schachweltmeisterschaft zwischen dem amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi in Dubai, die zwischen 24. November und 16. Dezember 2021 stattfinden und unter der Schirmherrschaft des Weltschachverbands Fide ausgetragen werde.Die Übertragungsrechte für das Event habe sich Play Magnus gesichert. Das Unternehmen werde mehrere Broadcasts produzieren und das Event selbst übertragen. Hierzu hätten die Norweger Schachexperten aus verschiedenen Ländern verpflichtet, die über den Wettkampf im Rahmen einer TV-Produktion in der jeweiligen lokalen Sprache berichten und die Partien analysieren würden. Während all dieser Übertragungen werde Play Magnus eigene Produkte bewerben.Die Schachweltmeisterschaft sei eine hervorragende Plattform, damit viele Kunden und Firmen weltweit auf Play Magnus aufmerksam würden. Das Ziel des Unternehmens sei es, mithilfe des Events seine Reichweite und Kundenzahl deutlich zu steigern und neue lukrative Sponsorings einzugehen. "Der Aktionär" bleibe für die Zukunft von Play Magnus optimistisch, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link