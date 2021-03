Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Play Magnus gehöre fraglos zu den erfolgreichsten norwegischen IPOs des letzten Jahres. Das vom Schachweltmeister Magnus Carlsen gegründete Unternehmen überzeuge mit starkem operativen Geschäft und produziere positive News wie auf dem laufenden Band.So seien alleine in diesem Jahr gleich mehrere Übernahmen gemeldet worden. Zunächst habe das Unternehmen im Februar den Zukauf der führenden Schachzeitschrift "New In Chess" bekannt gegeben.Vor kurzem habe Play Magnus dann die Übernahme von Gloucester Publishers, dem Eigentümer von "Everyman Chess" (populärer Schachverlag) und einem der weltweit größten Publisher von schachbezogenen Inhalten, vermeldet. Die Akquisition stehe im Einklang mit der langfristigen strategischen Vision des Unternehmens, eine weltweit führende E-Learning-Plattform rund um den Dienst Chessable aufzubauen.Vor circa einem Jahr habe Magnus Carlsen das Turnier "Magnus Carlsen Invitational" ins Leben gerufen. Das Turnier sei sehr erfolgreich verlaufen und bekräftige Carlsen in seiner Meinung, dass das Online-Schach eine große Zukunft habe. Das sei auch der Grundstein für die Meltwater Champions Chess Tour gewesen, eine Reihe von Online-Schachturnieren, die ab November 2020 veranstaltet werde und auf ein riesiges Interesse der Schachfans weltweit stoße."Für Magnus ist es eine Ehre und ein großartiges Gefühl, eine so starke Unterstützung für sein eigenes Turnier zu erhalten. Und natürlich ist es für Play Magnus sehr ermutigend zu sehen, dass die Meltwater Champions Chess Tour attraktiv für einen angesehenen und ehrgeizigen Partner wie Breakthrough Foundation ist", habe Espen Agdestein - Schachgroßmeister, langjähriger Manager von Magnus Carlsen und Observer of the Board bei der Play Magnus Group - gegenüber dem "Aktionär" gesagt."Der Aktionär" bewerte die neuen Deals und Partnerschaften von Play Magnus positiv. Diese würden zeigen, dass Play Magnus die Zukunft auf seiner Seite habe, eine starke Brand besitze und hohes Vertrauen in der Unternehmenswelt genieße.Investierte bleiben unverändert an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)