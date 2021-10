Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (10.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Das Papier des norweh´gischen Untenrehmens scheine seinen Boden gefunden zu haben. Das sei zugleich ein gutes Fundament für eine neue stärkere Aufwärtsbewegung der Play Magnus-Aktie. Aus operativer Sicht habe es zuletzt gleich mehrere interessante Entwicklungen gegeben, die die Anleger positiv stimmen dürften.Ein wichtiges Ereignis für Play Magnus sei das Finale der Meltwater Champions Chess Tour 2021 gewesen, das vom 25. September 2021 bis zum 4. Oktober 2021 wieder als Online-Turnier stattgefunden habe. Play Magnus könne den erfolgreichen Abschluss der Tour gleich doppelt feiern. Nicht nur dass sein größtes Zugpferd, Markenbotschafter und Gründer Magnus Carlsen Gesamtsieger geworden sei, die Tour könne durchaus auch als eines der erfolgreichsten Schachevents aller Zeiten angesehen werden.Laut Unternehmensangaben hätten 44 der weltbesten Schachspieler aus 18 verschiedenen Ländern am Online-Turnier teilgenommen. Insgesamt habe die Tour mehr als 100 Mio. Live-Views erreicht und sei über 27 Mio. Stunden auf Online-Streaming-Plattformen angesehen worden. Die über 160.000 Erwähnungen in Nachrichten und sozialen Medien seien weltweit mehr als 32 Mrd. Mal aufgerufen worden. Zudem habe Play Magnus mit MasterCard einen weiteren hochkarätigen Partner gewonnen. Der US-Finanzdienstleister werde künftig die Meltwater Champions Chess Tour sponsern."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Play Magnus durch die Meltwater Champions Chess Tour seine Reichweite weltweit deutlich vergrößert habe. Das dürfte sich positiv auf das Nutzerwachstum des Unternehmens auswirken. Somit bleibe auch die Investmentstory der Norweger völlig intakt, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Play Magnus.