Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA, der nach wie vor schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China oder die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten - kurzum: ein gutes Umfeld für einen steigenden Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dies bedeute aber nicht, dass nicht auch andere Edelmetalle Potenzial hätten, wenngleich aus einem anderen Grund. Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) und Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in erster Linie von der Automobilindustrie nachgefragt - und zwar für den Bau von Katalysatoren. Aber: Katalysator sei nicht gleich Katalysator. Während Palladium in Benzinkatalysatoren verbaut werde, komme Platin bei Dieselkatalysatoren zum Einsatz. Damit sei auch schon erklärt, weshalb der Palladiumkurs seit einer gefühlten Ewigkeit zulege - eine kurze Kursdelle im Frühjahr inklusive - und Platin kaum von der Stelle komme. Schließlich habe die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen aus unterschiedlichen Gründen in der Vergangenheit mächtig gelitten.



Aufgrund des mittlerweile großen Preisunterschieds zwischen Platin und Palladium von gut 700 Dollar könnte die Industrie aber darüber nachdenken, Platin auch in Benzinkatalysatoren zu verbauen. Technisch sei das möglich, wenngleich mit hohen Investitionskosten verbunden und nicht von heute auf morgen umsetzbar. Sollte darüber hinaus auch die zuletzt weniger beachtete Brennstoffzelle an Bedeutung gewinnen - allen voran im Lkw-Bereich -, könnte dies dem Platinkurs zusätzlich einen kräftigen Schub verleihen. Zwar dürfte auch das nicht von jetzt auf gleich umgesetzt werden, doch abschreiben sollten Anleger Platin noch nicht. (Ausgabe vom 12.07.2019) (15.07.2019/ac/a/m)



