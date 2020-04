Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Mitte Februar begonnene massive Abverkauf konnte zuletzt im Bereich von 550 USD gestoppt werden und in eine Erholung übergehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Rahmen dieser nicht minder steilen Aufwärtsbewegung sei der Pullback an das Tief des Jahres 2018 bei 751 USD gelungen. Dort habe die Erholung gestoppt. In den vergangenen Tagen habe die Käuferseite allerdings das Edelmetall oberhalb der 700-USD-Marke auf hohem Niveau stabilisiert.



Aktuell deute sich eine bullische Konsolidierung in Form eines absteigenden Dreiecks an. Sollte die Oberseite der Formation bei aktuell 735 USD überschritten werden, könnte sich die Erholung bis 751 USD ausdehnen. Ein Bruch der Marke würde einen zusätzlichen Aufwärtsschub auslösen und zu Zugewinnen bis 786 USD führen können. Abgaben unter 711 und 701 USD hätten dagegen das Ende der Konsolidierungsphase zur Folge und dürften weitere Verkäufe bis 676 und 643 USD nach sich ziehen. (01.04.2020/ac/a/m)

