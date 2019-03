Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die wilde Kursachterbahn der letzten Wochen setzt sich bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) aktuell fort, nachdem das Scheitern an der Hürde bei 868 USD Anfang März zu einem Einbruch an die Unterstützung bei 806 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort seien die Bullen wieder in den Wert zurückgekommen und hätten ihn fast wieder an die 868-USD-Marke getrieben. Es sei zunächst ein weiterer Einbruch gefolgt, der seinerseits im Bereich von 820 USD gestoppt worden sei. Aktuell könne sich der Kurs des Edelmetalls wieder über die Hürde bei 845 USD zurückarbeiten.



Kurzfristig könnte der Wert oberhalb von 845 USD erneut bis 868 USD klettern. Dort sollte man sich allerdings auf eine weitere Verkaufswelle einstellen, denn die bärischen Vorgaben des Abverkaufs bis 806 USD seien noch nicht neutralisiert. Würden die Barrieren bei 868 und 877 USD dagegen durchbrochen, könnte eine Kaufwelle direkt bis 912 USD führen. Würden sich dagegen wieder die Verkäufer mit einem Bruch der 831-USD-Marke durchsetzen, könnte eine Abwärtsbewegung bis 806 USD und darunter auf 775 USD folgen, ehe sich Platin dort stabilisieren könnte. (20.03.2019/ac/a/m)

