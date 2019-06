Paris (www.aktiencheck.de) - Platin kam in den Vorwochen unterhalb der 915 USD nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich mit dem dynamischen Ausbruch zunächst die Chance einer weiteren Erholung. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der Hürde bei 832 USD, bevor dort auch der mittelfristige Abwärtstrend belasten könnte. Schaffe Platin einen Ausbruch über diese Hürde, seien Kursgewinne in Richtung 877 USD erneut möglich. Alternativ bestehe bei einem Scheitern an den 832 USD die Gefahr, sich wieder bis 778 USD zu bewegen. (05.06.2019/ac/a/m)