Paris (www.aktiencheck.de) - Platin konnte sich in den vergangenen Wochen stabil nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es dabei nach dem Ausbruch über die 861 USD schnell bis zum Hoch bei 992 USD geschafft. An dieser Hürde habe an den Vortagen eine Konsolidierung eingesetzt.



Der Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen berge die Gefahr, den Pullback weiter auszudehnen. Ein Rücklauf bis 861 USD könnte nochmals anstehen, bevor sich dort die Chance biete, die Ausbruchsbewegung wieder aufzunehmen. Sollten 992 USD durchbrochen werden, sei ein Anstieg bis 1.044 USD möglich. (12.08.2020/ac/a/m)



