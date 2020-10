Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem dynamischen Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Rückfall auf den Support bei 813 USD konnte diese Marke Ende September verteidigt und zur Ausgangsbasis für eine erste Erholung bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei knapp über der Hürde bei 883 USD abgeebbt, sei jedoch nach einer volatilen Korrektur in einem zweiten Anstieg fortgesetzt worden. Dieser sei seinerseits am Widerstand bei 908 USD gescheitert. Damit könnte ein schwaches, dreiteiliges Erholungsmuster abgeschlossen worden sein.



Sollte mit dem zweiten Anstieg auch die Erholungsphase beendet worden sein, dürfte sich dies in einem schnellen Rückfall unter 861 USD niederschlagen. Darunter wäre mit Abgaben bis 834 USD und letztlich mit der Fortsetzung des Abwärtstrends vom September zu rechnen. Dessen Ziele lägen bei 813 und darunter 773 USD. Könnten sich die Bullen dagegen mit der Verteidigung der 861-USD-Marke aus diesem Abwärtsstrudel befreien, käme es zu einer weiteren Erholung, die oberhalb von 883 USD bis 908 USD führen könne. Darüber läge ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 947 USD vor. (28.10.2020/ac/a/m)

