Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) stoppte seinen übergeordneten Abwärtstrend im August knapp unter der Haltemarke bei 775 USD und arbeitete sich in den folgenden Tagen wieder über das frühere, mehrjährige Tief bei 806 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ende September sei zudem auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie überschritten worden, womit sich die Erholung verstetigt habe. Der anschließende bullische Rücklauf an die 806 USD-Marke habe weitere Käufer angelockt. Nach einem Doppelboden auf diesem Niveau ziehe der Wert zuletzt wieder an die kurzfristige Hürde bei 825 USD an.



Oberhalb von 806 USD sei die Erholung weiterhin intakt und münde in eine dreiecksförmige Konsolidierung. Werde diese mit Kursen über 825 USD nach oben durchbrochen, sei mit einer Kaufwelle bis 845 USD zu rechnen. Bei einem Ausbruch über die Marke wäre bereits ein kleines Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 868 und darüber bei 885 USD aktiviert. Abgaben unter 806 USD würden die Bullen dagegen nur kurz einbremsen. Schon an der 775 USD-Marke könnte ein weiterer Anstieg bis 845 USD starten. Erst darunter wäre die Erholung beendet und mit einem Rückfall auf 752 USD zu rechnen. (10.10.2018/ac/a/m)