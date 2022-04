Paris (www.aktiencheck.de) - Platin-Chartanalyse der BNP Paribas:Dort habe eine leichte Erholung eingesetzt, die in den letzten Tagen aber wieder gekontert und das Edelmetall in der Folge unter die Unterstützung gedrückt worden sei. Aktuell falle Platin nicht nur weiter in Richtung der nächsttieferen Supportmarke bei 948 USD, sondern habe auch eine vor Wochen bereits überwundene Abwärtstrendlinie wieder unterschritten.AusblickBei derart geringer Chancenausbeute seitens der Käuferseite sei jederzeit damit zu rechnen, dass Platin nicht nur bis 948 USD fällt, sondern direkt weiter bis 908 und das Dezembertief bei 893 USD durchgereicht werde. Auf diesem Niveau sollte dann eine Bodenbildung starten, um auch im mittelfristigen Bild eine drastische Trendwende und zunächst einen Abverkauf bis 865 und 845 USD zu verhindern. Aktuell wäre dagegen ein Anstieg über 988 USD temporär bullisch zu werten und würde nicht nur für den Bruch einer kleinen Abwärtstrendlinie, sondern auch für eine Erholung bis 1.032 USD sorgen. Ein größeres Kaufsignal wäre dagegen erst über 1.044 USD aktiv. (06.04.2022/ac/a/m)