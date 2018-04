Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem kurzfristigen Ausbruch über den Widerstand bei 1.020 USD, der direkt wieder abverkauft wurde, endete bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) zu Jahresbeginn eine steile Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei von einem neuen Abwärtstrend abgelöst worden, der das Edelmetall bis an die Unterstützung bei 900 USD gedrückt habe. Dort hätten die Bullen in den letzten Tagen versucht eine Trendwende einzuleiten. Zwar sei der Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 941 USD gelungen, doch sei die Erholung nur von kurzer Dauer gewesen.



Noch hätten die Käufer die Chance, mit der Verteidigung der 900 USD-Marke einen Doppelboden auszubilden und Platin damit zu stabilisieren. Werde in der Folge ein weiteres Mal die 941 USD-Marke durchbrochen, wäre das bullische Trendwendesignal aktiviert und eine Kaufwelle bis 967 USD die Folge. Darüber könnte die Hürde bei 990 USD angesteuert werden. Breche Platin dagegen auch unter 900 USD ein, stünde die Fortsetzung der Baisse der letzten Wochen auf der Agenda. In diesem Fall seien kurzfristige Abgaben bis 885 USD wahrscheinlich. Mittelfristig dürfte der Platinkurs allerdings auch diese Unterstützung unterschreiten und bis 868 USD zurücksetzen. (27.04.2018/ac/a/m)